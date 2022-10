Gattuso: "Scudetto? Spero vinca il Napoli, dopo tantissimi anni e per come sta giocando se lo merita"

"Differenze tra campionato italiano e spagnolo? No, io penso che il calcio sia difficile in tutte le Nazioni".

TuttoNapoli.net

Rino Gattuso, ex tecnico del Napoli attualmente al Valencia, è intervenuto a 'Le Iene' su Italia 1: "In Spagna si sta molto bene, mi diverto. Differenze tra campionato italiano e spagnolo? No, io penso che il calcio sia difficile in tutte le Nazioni. Qua mi diverto, sto bene.

Scudetto? Spero vinca il Napoli, penso che dopo tantissimi anni, anche per come sta giocando, in questo momento se lo merita".