Gattuso su Lozano: "Fortissimo, fa male tenerlo fuori ma gli attaccanti sono i primi difensori"

Nella conferenza stampa odierna (qui), Rino Gattuso è stato interrogato anche sugli elementi in panchina, come Meret e Lobotka, e nella risposta in un passaggio è tornato a parlare anche di Lozano, in tribuna col Barcellona.

Necessità di pensare anche a elementi come Meret, Lobotka in panchina. "So che ho a disposizione dei giocatori importanti, ma faccio delle scelte per quelli funzionali. Lozano e Meret fortissimi, ma per come voglio giocare io... ci ho parlato con Lozano, può giocare esterno, ma può garantirmi una fase difensiva? Oppure metto lui o la squadra in difficoltà? Io ragiono così, a livello aziendale non mi sto comportando bene, ma schiero giocatori funzionali e devo spiegarglielo. Fa male vedere Lozano in tribuna, ma devo fare delle scelte, poi tutti dovranno farsi trovare pronti".

A che punto è la consapevolezza della squadra? "Arriva con i risultati, concedendo poco a grandi squadre, soffrendo, la squadra ha qualità, poi qualcuno potrebbe dire allora perché non osate di più? Ma il problema è lì, non si mette tutta la qualità a disposizione e quindi va trovato un compromesso. La squadra ha capito in che direzione andare e dobbiamo continuare, con questa voglia e sacrificio. La fase difensiva parte dagli attaccanti, se abbiamo fatto risultati è merito degli atteggiamenti. Io sogno un pressing offensivo, ultra-offensivo, ci ho provato ma qualche partita l'ho persa io per capire che non andava bene".