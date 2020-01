Gattuso su Lozano: "Lavorando ora è sgusciante, farà 120 scatti come al PSV e non 20"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato anche di Hirving Lozano, collegando la sua crescita sia ad un discorso di condizione fisica ma anche di ruolo col ritorno sull'esterno.

Lozano troverà spazio nel 4-3-3? "L'ho visto molto bene, abbiamo cambiato anche modo di lavorare fisicamente e lui negli ultimi due anni ha giocato esterno nel 4-3-3, può aiutarci ma deve migliorare e non fare 20-30 scatti e poi non averne più, ma 100-120 scatti come faceva prima al Psv. Dobbiamo farlo esprimere come faceva prima. Callejon è più avanti, conosce il campionato e cosa vogliamo, ma voglio vedere il Lozano di questi ultimi 7 giorni, sgusciante, avvelenato, ci può aiutare molto".