Gattuso su Mertens: "Ha preso ginocchiata sul gluteo, spero non sia nulla di grave"

La gara di Mertens contro l'Udinese è durata circa mezz'ora. Il belga è uscito per un problema fisico, Gennaro Gattuso ha spiegato di cosa si tratta in conferenza stampa e ha così motivato la sostituzione: "Mertens ha preso una ginocchiata sul gluteo, non riusciva a correre con fluidità. Spero non sia nulla di grave".