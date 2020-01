Gattuso su Ospina: "Mica sono l'unico a giocare col portiere! Ha un vissuto diverso da Meret"

Buona prova quella di David Ospina, abile a parare il rigore di Iemmello durante il match di oggi contro il Perugia. Sulla prestazione del portiere colombiano è stato interrogato anche Gennaro Gattuso in conferenza stampa: "Ripeto, a me piace giocare col portiere. L'obiettivo è parare, per primo, ma mica sono l'unico a giocare col portiere e lui ha un vissuto. Meret è un patrimonio del club, deve migliorare su questo e ci stiamo lavorando, ma c'è grande rispetto per entrambi. Meret è un patrimonio del club, ma è un filino indietro sul gioco dal basso. Ospina ha un'esperienza ed un vissuto diverso avendo giocato per grandi club e avendo un'età diversa".