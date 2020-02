Gattuso su Ospina titolare: "Mi potete dire solo che non sono aziendalista..."

Nella conferenza stampa odierna (qui), il tecnico del Napoli Rino Gattuso è tornato nuovamente sulla gestione dei portieri con Ospina che ormai è stato scelto come titolare.

Ti dà fastidio parlare ancora del dualismo dei portieri? "Non mi interessa, faccio delle scelte senza andare a simpatia o antipatia. Mi potete dire solo che non sono aziendalista, ma metto chi mi dà più affidamento, ognuno poi vede il calcio in una maniera".