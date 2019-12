Gattuso sui rinnovi: "Spero firmeranno, più forti dei nostri ce ne sono pochi in giro"

Il tema rinnovi è uno di quelli più caldi in casa Napoli. La permanenza di Callejon e Mertens, ma anche i prolungamenti di Zielinski e Milik, sono solo alcuni dei punti che formano un complicato puzzle che andrà risolto nelle prossime settimane. Sarà importante, evidentemente, anche la mediazione del neo tecnico Rino Gattuso, che ha parlato dell'argomento durante la conferenza stampa odierna: "La mattina entro alle 8.30 e vado via alle 8 di sera, ora la priorità è il campo, allenare chi ho a disposizione, farli stare sul pezzo e parlare tanto, ascoltando anche ciò che dicono. Poi avranno 6 giorni di riposo, dopo incontreremo il presidente col direttore e parleremo di tutto. Per me si deve fare poco, i giocatori ci sono, forti, e spero con tutto il cuore che i giocatori firmeranno i rinnovi perché più forti di questi in giro ce ne sono pochi".