Gattuso sul contratto: "Sto bene qui, è un'opportunità incredibile ma ora non è la priorità..."

Nella conferenza stampa odierna (qui), il tecnico del Napoli Rino Gattuso è stato interrogato anche sul futuro.

Quanto ti piacerebbe lavorare da Dimaro e dare il tuo marchio alla squadra? "A me tanto, poi sapete tutto, io ho un contratto fino al 2021 con una via d'uscita mia del 30 aprile, ma il problema non è il contratto, io penso solo a lavorare, poi col presidente mi sento 3-4 volte al giorno e ci siederemo per parlarne, ma non è la priorità oggi. Io penso a star bene con me stesso, io mi gaso in un ambiente bello, voglio stare bene, voglio allenare persone che hanno voglia di venire qui, sto molto bene qui ed ho riscontrato grande professionalità. Sembra sempre che non funzioni nulla, ma qui ci sono persone nel club che sono tanta roba. Ho firmato 6 mesi con l'opzione a favore della società, nonostante altre offerte, perché è una grande squadra, un grande club, che mi ha dato un'opportunità incredibile, con l'esordio in Champions, conoscendo persone che ne sanno molto, perciò non c'è un problema contratto".