Gattuso sul rischio AZ: "Il timore c'è, come col Genoa. Chi ci governa deciderà..."

Nella conferenza stampa odierna, Rino Gattuso è stato interrogato anche sul rischio dovuto alle 13 positività dei giorni scorsi dell'AZ: "E' opportuno giocare la partita o c'è timore di nuovi contagi? "Il timore c'è, come l'abbiamo avuta col Genoa. In questo momento c'è timore anche quando si va fuori, si sta a casa quindi ed il calcio è una grande azienda che perde tanto tra biglietti e sponsor ed abbiamo il dovere di far continuare l'azienda. Il timore c'è, poi chi ci governa prenderà le proprie decisioni".