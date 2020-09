Gattuso sull'attacco: "Osimhen un po' sulle gambe, ieri è dovuto tornare in Francia. Su Petagna..."

Dopo il successo sul Pescara per 4-0 in amichevole l'allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, si è soffermato sull'attacco azzurro ai microfoni di Sky Sport: "Osimhen ieri non si è allenato perché era andato in Francia a rinnovare il visto. Si è visto che oggi era un po' sulle gambe. Aldilà di questo, Petagna in attacco ha fatto molto bene. Non dobbiamo guardare solo ai gol, ma alla prestazione nel complesso della squadra e sicuramente oggi non abbiamo fatto benissimo".