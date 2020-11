Gattuso sulla gestione del gruppo: "Devo far venire la nausea ai miei calciatori"

Al termine della sfida vinta contro la Roma, l'allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato del suo comportamento nello spogliatoio ai microfoni di Sky Sport: "L'altro giorno mi sono preso le colpe. A volte per non rompere troppo le scatole ai giocatori faccio passare qualcosa, invece ho capito che non devo far passare nulla perché non sarei me stesso e darei segnali negativi. Ai miei tempi bisognava parlare poco, forse sono cambiati i tempi, devi far venire la nausea ai giocatori per quanto parlo e rompo le scatole".