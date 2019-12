Gattuso sulla squadra: "Ha paura, è dura non vincere dopo anni sempre al vertice"

Un timore chiaro ed evidente, soprattutto tra le mura amiche. Al Napoli uno dei primi aspetti sui quali è chiamato a lavorare il neo tecnico Rino Gattuso è proprio quello psicologico. Una squadra che a molti a parsa vistosamente impaurita, anche nell'ultimo match giocato la scorsa settimana al San Paolo contro i ducali. Proprio di questo ha parlato lo stesso Gattuso in conferenza stampa: "Ho visto una squadra che s'è consegnata a me ed al mio staff, ho visto grande disponibilità, abbiamo lavorato molto forte. Ho visto una squadra che fa tutto quello che chiediamo, è chiaro che cerchiamo qualcosa di diverso e dal primo giorno vi ho parlato di giocare per reparti. Abbiamo la nostra filosofia, dobbiamo tornare a fare quello che il Napoli ha fatto per tanti anni dopo l'ultimo anno e mezzo in cui ha giocato con un modulo diverso. Dobbiamo credere in ciò che facciamo. Li ringrazio per la disponibilità, non è facile quando per tanti anni sei lassù e vinci sempre ed ora per due mesi non vinci. Può succedere come col Parma all'inizio, non è un caso, subentra la paura ma dobbiamo uscirne. Ho sentito parlare dell'ultima spiaggia, ma nello sport non esiste, dobbiamo solo stare sul pezzo e recuperare i giocatori mentalmente. Le prestazioni in Champions non sono di due anni fa, per questo dobbiamo liberarci e giocare con un modulo ed uno stile diverso e tornare a divertirsi".