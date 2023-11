Gaudino controcorrente: "Tanta sfortuna per l'Union, in Champions sempre fatte grandi gare"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Maurizio Gaudino, ex calciatore.

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Maurizio Gaudino, ex calciatore: “Quando segnai in finale di Coppa Uefa contro il Napoli? L’andata vincemmo 0-1, è stata una grande cosa vedere uno stadio, una città così in festa. Peccato che abbiamo perso la coppa alla fine. Se si deve perdere una finale, deve succedere come è stato per me, contro il Napoli e contro Maradona.

Napoli-Union Berlino? L’Union Berlino in Champions ha fatto sempre partite alla grande, manca sempre quel poco di fortuna per avere le occasioni e andare avanti. La squadra è giù di morale. L’allenatore ha portato la squadra fin qui e vogliono continuare con lui. Il Napoli non è arrivato ancora ad essere quella squadra come l’anno scorso, si deve trovare ancora. Ha vinto all’andata 1-0, ci aspetta la stessa partita stasera, non è facile.

Taltenti da proporre a qualche squadra italiana? Lavoro con ragazzi di 13/14 anni. Poi li porto in Bundesliga e passano a procuratori più grandi. Ci sono sempre talenti, ma è cambiata tutta la mentalità.

Raspadori dimostra di avere la qualità di sapere dov’è la porta. Osimhen è tutt’altro centravanti, con lui si gioca in maniera diversa. La cosa più importante è la fiducia da dare.

Vivo a Monaco da quasi 11 anni. Qui si sta benissimo. La mia agenzia sta a Stoccarda, ho giocato 6 anni lì, poi ci ho vissuto 6 anni.

Stoccarda e Francoforte sono le due squadre che seguo di più in Bundesliga”.