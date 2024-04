Gautieri: “Altro che allenatore, sono altri i problemi del Napoli”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carmine Gautieri, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Roma.



Un Napoli che ha abdicato anzitempo dalla lotta scudetto. Cosa è accaduto agli azzurri?

“Difficile capire cosa sia successo. L’80% della rosa è la stessa dello scorso anno, in cui gli azzurri hanno espresso un calcio straordinario. Non penso sia stato un problema di allenatore. Ne sono arrivati tre… Il Napoli non è mai andato sotto pressione, non si è mai visto in sofferenza come quest’anno. Ogni anno, però, è una storia a sé. Quella attuale, è un’annata che va archiviata. È un peccato. Con i cinque posti, il Napoli avrebbe potuto puntare alla Champions League”.

Il gol subìto ad Empoli crede sia colpa del singolo o di tutta la difesa?

“Va analizzata dove nasce l’azione, come si sviluppa. C’è stato anche il gran movimento dell’attaccante, che fa finta di andare sul primo palo e poi si stacca. A mio avviso, però, è un errore di reparto. Sappiamo che, sul cross, l’attaccante va sempre marcato. È un’annata in cui, alla prima disattenzione, ti fanno gol”.