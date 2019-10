Gautieri: "Con il 4-3-3 ho visto un Napoli statico. Milik? Non andava preso Llorente!"

Carmine Gautieri, ex giocatore del Napoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Ultim'Ora, trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli : "Mazzarri è uno degli allenatori più preparati nel panorama italiano. E' normale che per una squadra come il Napoli, quando devi puntare a qualcosa d'importante e non riesci a vincere, ci sia infelicità. Se vuoi colmare il gap contro Inter e Juve queste partite le devi vincere.



Questione di modulo o fortuna? Penso che bisogna mettere i propri giocatori nelle condizioni di esprimere al massimo. Ieri con il 4-3-3 si è visto un gioco molto statico. Nel Napoli ci sono giocatori con la giusta mentalità. I giocatori sanno di essere una grande squadra. Gli azzurri devono migliorare sotto tanti aspetti come nel discorso di essere propositivi sempre.

Milik? Il Napoli non sta puntando sul polacco. Penso che un giocatore che l'anno scorso ha fatto un campionato importante, nel momento in cui gli metti un giocatore come Llorente vicino, è normale che perdi qualcosa. I giocatori di prospettiva vanno aiutati e coccolati, altrimenti si fa la fine di Pavoletti e Zapata che sono dei rimpianti. Milik va fatto giocare, è un giocatore forte, non andava preso Llorente".