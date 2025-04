Gautieri esalta McTominay: "Sarebbe titolare anche al Real Madrid o al Man City"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’allenatore Carmine Gautieri: “Chi gioca meglio tra Inter e Napoli? Entrambe stanno esprimendo un calcio pratico, è chiaro che in questo momento non puoi vedere partite straordinarie perché si bada al risultato. I numeri dicono che sia Inter che Napoli giocano un calcio con più quantità che qualità ma questo sta comportando anche questi risultati importanti. Secondo me a questo punto del campionato la qualità dei giocatori ti fa la differenza”.

Su McTominay: “Penso che il Napoli abbia fatto un acquisto straordinario, è un giocatore completo in qualsiasi modo. Ha gamba, ha inserimento, tira, fa gol di testa. Devo essere sincero, non me l’aspettavo e bisogna fare i complimenti a chi è andato a prenderselo! Credo che un giocatore del genere può giocare in qualsiasi top club come Real Madrid o Manchester City, attualmente è tra i più forti d’Europa”.