Gautieri fiducioso: "Il Napoli può fare risultato a Manchester! Non è più il City degli anni scorsi"

Da parte dell’Inter c’è stata una grande prova di forza, perché dopo la sconfitta che ha subito a Torino contro la Juventus serviva una grande reazione”. Così a TuttoMercatoWeb.com - all'interno della rubrica "A tu per tu" - parla Carmine Gautieri dopo la vittoria dell’Inter in Champions League contro l’Ajax: "Tatticamente che partita è stata? La mossa di far giocare Pio Esposito l’ho vista positivamente. Chivu ha mostrato grande personalità. Serviva una reazione per vincere e c’è stata. L’Inter ha cambiato qualcosa. A Parma Chivu ha fatto bene, bisogna dargli del tempo. È l’allenatore giusto per i nerazzurri”.

Gautieri parla anche del pesante ko subito dall'Atalanta al Parco dei Principi (4-0): "C’è da dire che affrontava la squadra vincitrice di questa competizione: il PSG, con tantissimi giovani e anche grandi giocatori di qualità. Oggi siamo davanti ad una delle squadre più forti a livello mondiale. È normale perdere. L’Atalanta sicuramente non ha fatto una prestazione all'altezza, ma giocare contro il Paris Saint-Germain non è facile per nessuno. È inutile che ci nascondiamo: le squadre come il PSG arriveranno fino in fondo”.

Oggi il Napoli sfida il Manchester City. “Il Napoli affronta una squadra che a livello di palleggio è la più forte in Europa. Sarà inevitabilmente una partita difficile, però c'è da dire anche che non è più il Manchester City degli anni passati. Gli azzurri possono anche fare risultato. Anche se il Manchester City è favorito: investe ed è attrezzato”.