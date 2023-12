Gautieri: "Ieri mi hanno spiegato una cosa sul Napoli"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Carmine Gautieri, allenatore

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Carmine Gautieri, allenatore ed ex azzurro: "Osimhen? È un giocatore che fa reparto da solo, attacca, difende, fa respirare e salire la squadra. Quando hai un periodo di inattività è normale che ci voglia un po’ di tempo per entrare in forma. Per me può subito recuperare i 40/45 giorni di assenza. Tanti giocatori del Napoli devono tornare al grande livello dell’anno scorso. Tantissimi giocatori sono venuti meno e soprattutto con l’assenza di Osimhen fai tanta fatica. Il Napoli può avere un percorso importante per la grande qualità dei calciatori a disposizione.

Ieri mi hanno spiegato che nel Napoli c’è stato un problema fisico e dico sempre che in una società importante va sempre tenuto tutto sotto controllo. Ci vogliono i dirigenti a costante contatto con l’allenatore. Ci vuole un lavoro personalizzato per i giocatori. Kvaratskhelia non può lavorare sugli 80 metri come Di Lorenzo per esempio".