Gautieri: "Napoli in netta ripresa, non era facile a Cagliari! Ora con l'Inter..."

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L'ex azzurro promuove il Napoli dopo Cagliari: vittoria meritata, per lo Scudetto ora tutto potrebbe dipendere da Fiorentina-Inter

L'ex calciatore azzurro e oggi allenatore Carmine Gautieri, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ha parlato di vari temi a partire da Cagliari-Napoli 0-1. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli ha dimostrato che è in netta ripresa, vincere a Cagliari non è assolutamente semplice. Ha creato tanto, poteva anche fare qualche gol in più. La classifica oggi dice che gli azzurri sono a sei punti dall'Inter, tanto potrebbe dipendere dalla partita di oggi tra i nerazzurri e la Fiorentina".

La Cremonese ha cambiato allenatore. Tocca a Giampaolo.

"Giampaolo è un allenatore importante, che ha fatto bene anche in passato. Dispiace per Davide Nicola, ha dimostrato di saper fare bene. La Cremonese con il nuovo tecnico prova a cercare di raggiungere la salvezza. Credo che abbia scelto l'allenatore giusto per sostituire Nicola".

La lotta salvezza coinvolge ancora qualche squadra.

"Oggi tante si giocano la salvezza. Questo campionato è totalmente diverso dagli anni precedenti. Verona e Pisa sembrano condannate, per il terzultimo posto faccio fatica a capire chi potrebbe andare sotto".