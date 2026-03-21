TuttoJuve, Pavan: “Napoli è un ripiego per Conte, tornerebbe subito a Torino!”

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Massimo Pavan, vice direttore di TuttoJuve.com, ha commentato la stagione del Napoli guidato da Antonio Conte

Massimo Pavan, vice direttore di TuttoJuve.com, ha commentato la stagione del Napoli guidato da Antonio Conte, ritenendola condizionata da diverse criticità, a partire dalla gestione fisica della squadra. Secondo Pavan, infatti, gli infortuni sono stati troppo numerosi per essere considerati solo casuali, lasciando emergere anche possibili responsabilità nella preparazione atletica: “Quest’anno deve aver sbagliato nella preparazione - sottolinea - gli infortuni sono stati troppi. Può esserci anche una componente di sfortuna, ma le responsabilità restano”.

Il futuro di Conte tra Napoli e Juventus

Pavan amplia poi l’analisi spostandosi sulle prospettive future dell’allenatore, ipotizzando scenari di mercato legati a un possibile ritorno alla Juventus. “Penso che Conte voglia ancora tornare alla Juventus, ma dopo quanto accaduto lo scorso anno, quando ha sedotto e poi abbandonato i bianconeri, la situazione è cambiata. Se potesse, tornerebbe subito a Torino. Il Napoli? Non credo sia la sua prima scelta, ma piuttosto un ripiego”.