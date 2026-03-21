TuttoJuve, Pavan: “Napoli è un ripiego per Conte, tornerebbe subito a Torino!”
Massimo Pavan, vice direttore di TuttoJuve.com, ha commentato la stagione del Napoli guidato da Antonio Conte, ritenendola condizionata da diverse criticità, a partire dalla gestione fisica della squadra. Secondo Pavan, infatti, gli infortuni sono stati troppo numerosi per essere considerati solo casuali, lasciando emergere anche possibili responsabilità nella preparazione atletica: “Quest’anno deve aver sbagliato nella preparazione - sottolinea - gli infortuni sono stati troppi. Può esserci anche una componente di sfortuna, ma le responsabilità restano”.
Il futuro di Conte tra Napoli e Juventus
Pavan amplia poi l’analisi spostandosi sulle prospettive future dell’allenatore, ipotizzando scenari di mercato legati a un possibile ritorno alla Juventus. “Penso che Conte voglia ancora tornare alla Juventus, ma dopo quanto accaduto lo scorso anno, quando ha sedotto e poi abbandonato i bianconeri, la situazione è cambiata. Se potesse, tornerebbe subito a Torino. Il Napoli? Non credo sia la sua prima scelta, ma piuttosto un ripiego”.
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