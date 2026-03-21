L'ex arbitro Lo Bello ricorda Maradona: "Era perfetto anche nel comportamento"

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L'ex arbitro Lo Bello ricorda Maradona: comportamento impeccabile in campo e quel pallone autografato conservato ancora oggi

L'ex arbitro Rosario Lo Bello, figlio del celebre fischietto Concetto Lo Bello, ha rilasciato un'intervista a La Stampa e, tra i vari temi, ha parlato della correttezza di Diego Armando Maradona: "Con lui non c'erano problemi, era perfetto anche nel comportamento. Chiedeva spiegazioni con rispetto, se non era convinto scuoteva la testa e basta. In Napoli-Verona dell'85 segnò da centrocampo il gol più bello della Serie A, conservo ancora quel pallone autografato".

Diverso il carattere di Platini, ma sempre nel segno della classe:

"Fuoriclasse assoluto, anche se a volte non eravamo d'accordo. In quei casi applicavo la regola 18". E Lo Bello spiega: "Il calcio ha 17 regole, ma ce n'è una in più, quella del buon senso. Senza cambiare il regolamento, ma usando equilibrio. Con Baresi, per esempio, valeva quella: il braccio alzato per il fuorigioco lo faceva lui, non tutti".

Sull'episodio discusso in Verona-Milan del 1989/90, che fece infuriare il mondo rossonero e che risultò decisiva nella corsa scudetto poi vinta dal Napoli:

"Perché la definisce la mia partita più brutta? Sacchi fu espulso insieme a tre giocatori, ma mi chiedo cosa avreste fatto voi al posto mio. Van Basten si tolse la maglia e la gettò a terra per protestare, Rijkaard mi insultò e mi sputò, Costacurta disse al guardalinee che eravamo disonesti. Non potevo fare finta di niente".