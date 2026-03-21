Sosa: “Il Napoli vince, ma gioca male! I big sono rientrati, Conte non ha più scuse”

vedi letture

Roberto “El Pampa” Sosa, ex attaccante del Napoli, ha commentato la vittoria degli azzurri sul campo del Cagliari nel corso del Processo di Biscardi: “‘Sono antipatico perché vinco’ è una frase storica di Antonio Conte. Io personalmente sono antipatico perché non mi piacciono le prestazioni delle squadre di Antonio Conte. Adesso non ha più scuse perché sono rientrati Lobotka, Anguissa, McTominay, De Bruyne e, addirittura, nel secondo tempo a Cagliari è entrato pure Alisson Santos”.

Sosa sottolinea la differenza tra risultato e prestazione

Sosa ha proseguito sottolineando la differenza tra risultato e qualità del gioco: “La squadra di Pisacane aveva preparato questa partita come la partita perfetta, e poi ha fatto zero tiri in porta. Il risultato è straordinario, molto importante, ma non bisogna confondere il risultato con la prestazione, altrimenti torniamo agli anni ’90 e al Televideo”.