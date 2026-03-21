Restyling Maradona, De Magistris: “Costi molto alti, perché non si fa un nuovo stadio?”

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Luigi De Magistris è intervenuto nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero

Luigi De Magistris è intervenuto nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero, soffermandosi sia sulla comunicazione di Antonio Conte sia sul tema dello stadio. L’ex sindaco di Napoli ha apprezzato l’approccio dell’allenatore azzurro, sottolineandone le qualità motivazionali e la capacità di trasmettere fiducia alla squadra e all’ambiente: “Secondo me la comunicazione di Conte è quella più giusta. Mi piace che dica che bisogna guardare avanti. Dà la carica ed è molto bello sfidare chi è davanti, anche perché è un bravissimo motivatore”.

Il futuro dello Stadio Maradona

“Stadio Maradona? C’è un documento preliminare per presentare poi il progetto entro il 31 luglio, così da valutare un eventuale inserimento per Euro 2032. Si parla di oltre 200 milioni di euro, una cifra importante. Lo stadio arriverebbe a 70 mila spettatori con l’eliminazione della pista d’atletica e della copertura in ferro. Bisogna però verificare i tempi: il costo è molto alto e ho delle perplessità sul fatto che non si colga l’occasione per costruire un nuovo stadio. Inoltre, esistono anche conflitti con chi pratica altre discipline. La partita del 2032 non è assolutamente certa: vediamo se questo si trasformerà in un progetto concreto”.