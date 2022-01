Gautieri promuove Parisi: "Se il Napoli lo prende fa un grandissimo affare"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'allenatore Carmine Gautieri, ex ala destra del Napoli. "Nandez? Per come è messo il Napoli in questo momento, la linea mediana è sicuramente a posto. Sappiamo, però, che i grandi club, come lo è adesso il Napoli, cercano di prendere giocatori forti e di grande crescita e staranno facendo delle valutazioni su questo giocatore anche per il futuro.

Parisi? Innanzitutto, c’è da dire che giocatori di fascia non se ne trovano più. Se, poi, andiamo a vedere tutte le squadre, hanno giocatori in quel ruolo esclusivamente stranieri oppure, come nella Juventus, a sinistra gioca un destro come De Sciglio. Parisi è un prodotto italiano, di prospettiva e grande crescita. il Napoli fa bene a puntare su questo giocatore di ruolo e, se lo prenderà, farà un grandissimo affare.

Lozano? Ha dimostrato di essere un giocatore importante e di essere bravo sotto porta. Ha le qualità per giocare sia a destra sia a sinistra. Sotto punta, sei costretto di giocare spalle alla porta e, secondo me, potrebbe fare un po’ di fatica. Ha le qualità e l’intelligenza tattica per giocare sugli esterni. E’ difficile trovare giocatori come lui”