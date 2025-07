Gautieri riflette: "Pensando ai nomi forse ho capito il modulo del futuro"

Carmine Gautieri, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sta seguendo diversi esterni e diverse mezze ali di inserimento, questo mi fa pensare che la strada vada verso il 4-3-3. Raspadori? E’ un calciatore che può spaccare le partite, bisognerebbe capire se continuerà ad accettare di non essere un titolarissimo visto che il Napoli andrà sul 4-3-3.

Però se decidesse di restare sarebbe comunque determinante, soprattutto quando le squadre si allungano. Osimhen? E’ un giocatore importante, ha fatto bene anche in Turchia ed è strano che non ci siano top club disposti a prenderlo. Il Napoli, se non dovesse cederlo, potrebbe anche pensare a trattenerlo. Va ceduto, mi auguro che trovi mercato, ma se restasse sarebbero tutti contenti”.