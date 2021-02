Gautieri: "Senza Gattuso il Napoli perderebbe tantissimo, il modulo è un problema"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex azzurro ed allenatore Carmine Gautieri:

Sulla partita contro l'Atalanta: "Si gioca in 180 minuti e si affrontano due squadre che comunque giocano un buon calcio.E’ una competizione alla quale tengono entrambe le squadre e faranno di tutto per vincere la partita".

Su Gattuso: "Mi fanno specie queste voci che si aggirano intorno al futuro di Gennaro Gattuso in un momento così complicato e particolare della stagione. Tutti hanno difficoltà in questo momento e se Gattuso dovesse andare via il Napoli perderebbe tantissimo".

Sul 4-3-3: "Il Napoli con la rosa completa può giocare col 4-3-3 e col 4-2-3-1. L'importante è che tutti gli effettivi stiano bene e non è un discorso di sistema di gioco. Conta l’interpretazione e come stanno i giocatori fisicamente e mentalmente. E’ un momento delicato che il Napoli sta vivendo ma comunque ha battuto Spezia e Parma. Non è il momento di fare polemiche inutili, non si va da nessuna parte”.