Gautieri su Calzona: "Nel 4-3-3 rimetterà ordine ed i giocatori al loro posto"

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, l'ex giocatore azzurro ed allenatore Carmine Gautieri ha parlato della scelta di Calzona: "Per la rosa che c'è è l'allenatore giusto, anche per il 4-3-3. Viene da Sarri e Spalletti, allenerà certe situazioni, ordinate certe posizioni, rimettere i giocatori al loro posto. Io ragiono da tecnico, ho visto le partite, ho visto ad esempio l'esterno sinistro che in fase offensiva si trova dietro Politano, non si può vedere. Se va il pallone sul secondo palo? Non c'è nessuno. Se ripartono? Non c'è nessuno. C'era anarchia, non posso pensare fosse proprio così".