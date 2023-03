Gavillucci su Inter-Juve: “Con le immagini Chiffi avrebbe rivisto la sua decisione?"

Claudio Gavillucci, ex arbitro, a TMW Radio, durante Maracanà, ha analizzato alcuni episodi del weekend a partire dal gol sospetto della Juventus contro l'Inter

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Claudio Gavillucci, ex arbitro, a TMW Radio, durante Maracanà, ha analizzato alcuni episodi del weekend a partire dal gol sospetto della Juventus contro l'Inter: "Il protocollo prevede che se non c'è certezza, il richiamo dell'arbitro non può essere effettuato. Dopo 4'30 di revisione Mazzoleni non era in grado di dare questa certezza e ha fatto bene a non intervenire. La sensazione del tocco di mano c'è, quindi un'altra lettura può essere un'altra: siamo sicuri che Chiffi, richiamato al VAR, avrebbe rivisto la sua decisione? In queste situazioni la parola finale spetta all'arbitro, dobbiamo ricordarlo".