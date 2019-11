Gazzetta, Condò: "Collegare i furti agli azzurri? L'ha fatto la Procura, non io"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista ed editorialista Paolo Condò è tornato sul suo fondo sulla Gazzetta dello Sport in merito alla presunta fuga delle mogli dopo alcuni fatti di cronaca ai danni dei giocatori azzurri: "Il problema è stata la tempistica, non prendiamoci in giro. Succede altrove, ma è solo cronaca nera. Ricordo anche problemi per Hamsik, ma nessuno ha collegato, ora è successo dopo il ritiro e la gente arrabbiatissima. Non li ho collegati io, ma la procura. Prudenza? E' quella che io ho messo nel mio fondo".