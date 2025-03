Gazzetta, Garlando: “Dalla propaganda sulla Conference alla volata, Conte getta la maschera”

Parlò anche di Conference Conte dopo il pari con l'Udinese e in un momento complesso per il Napoli. Ha detto cose diverse dopo un altro pari, sempre 1-1, ma con l'Inter.

Lo ha notato anche il giornalista Luigi Garlando che nel podcast de La Gazzetta dello Sport ha così commentato le recenti parole di Conte: "La partita ha dato un verdetto strano, più mentale. Il Napoli ne esce vincitore per tutti, ha giocato meglio, vedi le statistiche, ma non vince da 5 partite e non era mai accaduto nella carriera di Conte da allenatore. Quindi c’è una frenata e fino a pochi minuti dalla fine perdeva, quindi è tutto a favore del Napoli contro un’Inter che ha fatto un brutto secondo tempo, dietro, sulle gambe, senza vincere negli scontri diretti ma resta davanti. Il Napoli però ha intuito che questa Inter col calendario che ha potrà essere stanca come al Maradona, potrà avere infortunati come al Maradona e quindi ha tutto il diritto di sognare più di prima. Conte si sbilancia? Qualche giorno prima parlava ancora di Conference e Europa League, se ripensi a quella propaganda ora ha gettato la maschera e allacciato le scarpe per la volata finale. E’ chiaro che ora dovrà dimostrare contro altre avversarie lo stesso furore, ma è tutto aperto. Inzaghi? Troppo elettrico, nervoso, non riusciva a stare dentro l’area tecnica, ha radunato la squadra in campo, giustamente ammonito, ha trasmesso confusione e nervosismo”