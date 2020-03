Gazzetta, Iaria: "Il Napoli è una delle società messe meglio rispetto agli scenari funesti..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Iaria, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “E' una situazione fuori controllo in generale, a parte alcune isole felici. La Serie A è in profonda insofferenza, ma è innegabile che il Napoli sia una delle isole felici per i conti attuali di tutta la Lega. Ci sono solo 3 club in Serie A che non fanno debiti: Napoli, Cagliari e Torino, quindi se guardiamo il Napoli nel contesto Serie A possiamo dire senz'ombra di dubbio che è una delle società messe meglio rispetto agli scenari funesti. Il problema della Juve è la dicotomia tra il calcio locale e quello globale, i suoi competitor non sono all'interno della Serie A, ma altrove, quindi i loro numeri vanno inseriti nel contesto Europeo. In questi anni ha portato gli stipendi a quasi da podio europeo, compensando a questo squilibrio con grosse plusvalenze ".