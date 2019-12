Gazzetta, Laudisa: "Le multe condizionano i dialoghi per i rinnovi"

Carlo Laudisa, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sulla situazione rinnovi in casa Napoli nel suo intervento per Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono in attesa, come tutti, di capire come finirà la vicenda delle multe perché quasi tutti i calciatori del Napoli sono nell'occhio del ciclone e, da quello che si intuisce, questa vicenda sta condizionando anche il dialogo per i rinnovi. Sottolineo che prima o poi il Napoli dovrà scoprire le carte e capiremo chi rinnoverà e chi andrà via".