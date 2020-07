Gazzetta, Laudisa: "Milik preferisce la Juve. Koulibaly? Nessuno spenderà 100mln..."

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista ed esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport: “Milik deve scegliere il proprio futuro, ha un contratto in scadenza e mi pare scontato che preferisca la Juve alla Roma. E’ ancora tutto da delineare perchè poi c’è anche la soluzione estero che potrebbe essere presa in considerazione dal calciatore.

LA CESSIONE DI KOULIBALY - "65 milioni non sono pochi, se il Napoli pensa di incassarne 100 in questo momento non mi pare ci sia una squadra disposta a spendere questa cifra, ma il mercato è in evoluzione”.