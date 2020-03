Gazzetta, Laudisa: "Pessina piace al Napoli e non solo. Koulibaly? Ancora presto..."

Carlo Laudisa, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, si è soffermato sul mercato azzurro nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Pessina non piace solo al Napoli. E' molto duttile e nel 4-3-3 di Gattuso potrebbe fare anche l'esterno alto. Va ricordato che è di proprietà dell'Atalanta, quindi bisognerà prima vedere se Gasperini vorrà tenerlo alla base o no. Su di lui ci sono Napoli, Roma e non solo, che ora sono lì che aspettano e vorranno cogliere l'occasione. Koulibaly? E' ancora presto per capire il suo valore di mercato".