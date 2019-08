Gazzetta, Laudisa sicuro: "Il Real ha bloccato James, Florentino non è contento di Zidane..."

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "James? Non più tardi di ieri ho verificato con chi gestisce James, ho verificato che Florentino non intende vendere il colombiano. In questo momento James non sembra in vendita, nel frattempo non è arrivato Neymar, c'è una situazione frizzante a Madrid. Non arrivano notizie particolarmente incoraggianti sul futuro di Zidane, Florentino non è contento di questo inizio di stagione. Alcuni decisioni assolutiste di Zidane non sono state gradite dalla società".