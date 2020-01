Gazzetta, Malfitano: "Inutile parlare di moduli, problema è nella testa"

Mimmo Malfitano, firma della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di Napoli-Inter: “In questo momento è inutile fare discorsi legati al 4-3-3 o al 4-4-2, non credo che i problemi del Napoli siano tattici. Per me questa squadra deve sbloccassi sul piano mentale, ha già dimostrato che se entra in campo concentrata se la può giocare con chiunque. Se invece si entra in campo pensando al rinnovo, all’adeguamento o alle multe allora penso che nemmeno uno come Klopp sarebbe in grado di raddrizzare questa situazione".