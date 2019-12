Gazzetta, Malfitano: "Spaccatura evidente nello spogliatoio, ADL ha una sua idea"

Negli ultimi giorni continuano a susseguirsi voci circa uno forte strappo tra i vari calciatori presenti nello spogliatoio del Napoli. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto e ne ha parlato anche Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport:

“Non è semplice frequentare lo spogliatoio del Napoli in questo momento, spaccatura piuttosto evidente. Nulla è impossibile, in questi giorni non abbiamo risparmiato nulla al Napoli, ma è pur vero che il Napoli non ha fatto nulla per risparmiarsi qualcosa. Da questa storia si viene fuori con un atto di responsabilità. Ciò che avverrà da oggi a 7 mesi, non lo sappiamo. Sicuramente De Laurentiis ha una sua idea, ma i giocatori hanno l'obbligo morale di far bene. Udinese e Genk? In effetti credo che la gara col Genk serve a poco o nulla, visto ciò che hanno fatto in questo girone. Mal che vada, arriverà seconda. La partita che può indicare un qualcosa che si possa determinare nel giro di una settimana, è quella di Udine".