Gazzetta, Malfitano: "Uno tra Allan, Koulibaly ed Insigne andrà via, ma per Lorenzo ADL chiede troppo"

Mimmo Malfitano, firma della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sulla stagione del Napoli: “Tracciando un bilancio non si può che essere positivi. Il Napoli rigiocherà la Champions e si è confermato a livello europeo dove ormai è in pianta stabile da una decina di anni. Credo che uno tra Allan, Koulibaly ed Insigne andrà via, ma non penso che vada via quest’ultimo anche perché non sarebbe una buona operazione di mercato. De Laurentiis valuta Insigne 100 milioni, ma in questo momento non ci sono offerte importanti per lui”.