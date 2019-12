Gazzetta, Malfitano: "Valore rosa diminuito del 30%. Fabiàn? Grande delusione..."

Mimmo Malfitano, firma della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Credo che Koulibaly sia il giocatore col rendimento più alto di questo 2019, in questa fase finale è stato sfortunato perché si è infortunato proprio quando si stava riprendendo. A ruota lo seguono Meret e Di Lorenzo. Credo che in questo anno la rosa del Napoli sia calata del 30% del proprio valore, tra i più deludenti mi sembra ci sia Fabiàn. Non vorrei che le voci in arrivo dalla Spagna stiano influenzando il calciatore. Mercato di gennaio? Sicuramente un metodista arriverà, ma bisogna essere prudenti. Per quei 20 minuti di Reggio Emilia si è scatenato un entusiasmo esagerato…”