Gazzetta, Ramazzotti: "Napoli resta la più forte, c'è un gap con le altre importante"
“Pio Esposito ha la maturità di un 30enne, me lo ha confermato anche Di Natale”. Queste le parole a Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, del giornalista della Gazzetta dello Sport Andrea Ramazzotti: “Pio Esposito? Tutte le persone che parlano di lui ne sottolineano la maturità. Sembra un 30enne. Ho parlato di lui con Di Natale, che lo conosce bene. Esposito è considerato un ragazzo con la testa sulle spalle e molto determinato a fare il grande salto di qualità.
Vederlo partire dalla panchina, ovviamente, non è uno scandalo. Credo che il futuro sia suo e il ragazzo ha l’atteggiamento giusto per crescere con costanza. La Roma è partita forte perché Gasperini ha già trasmesso una parte delle sue idee e i giallorossi hanno subito centrato risultati importanti. Il Napoli resta la squadra più forte, e secondo me il gap è importante”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
