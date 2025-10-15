Scozzafava: "Questa la mossa vincente di Gattuso con la Nazionale"
Scozzafava: “Gattuso ha rimesso al centro il gruppo in questa Italia. Il cambio tecnico ci voleva“
“Gattuso ha avuto un ottimo impatto con la nazionale, perché il nuovo ct ha rimesso al centro il sacrificio e ha ridato voglia a questi ragazzi, rimettendo il gruppo al centro". Queste le parole A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, della giornalista del Corriere della Sera Monica Scozzafava.
"Evidentemente questo cambio di allenatore ci voleva, i metodi di Gattuso stanno dimostrando di essere efficaci. È importante che i nazionali del Napoli tornino dopo aver segnato questi gol. È importante anche per la connessione tra giocatori come Gilmour e McTominay, che dovranno giocare insieme più di una partita. Torino non è mai una trasferta semplice. Stanchezza per il Napoli? Quando si va forte si sente molto di meno”.
