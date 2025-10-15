Torino, Asllani: "Col Napoli partita difficile, ma entriamo in campo per vincere"

Il centrocampista del Torino Kristjan Asllani, ha raccontato come si sta trovando nell'universo granata dopo l'addio all'Inter:

"Va bene, abbiamo chiuso con un pareggio a Roma contro la Lazio. Peccato, meritavamo qualcosa in più verso la fine. Abbiamo fatto una partita veramente compatta, siamo tornati ai livelli dove deve stare il Torino, che deve lottare per cose serie".

Sulla prossima sfida

"Ora torniamo, sappiamo che abbiamo il Napoli, partita molto difficile. Ogni volta che entriamo in campo, lo facciamo per vincere. In tutti gli allenamenti siamo molto competitivi tra noi, diamo il massimo e i risultati ogni tanto vanno anche male. Come a Parma. Ma abbiamo avuto la forza di reagire contro la Lazio".