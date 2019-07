Gazzetta, Schira: "Per Elmas pronto quinquennale da 1 mln a stagione"

Quinquennale da 1 milione di euro in arrivo per Elif Elmas. Lo afferma Nicolò Schira, firma della Gazzetta dello Sport, che parla così ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli vuole chiudere in fretta la trattativa per evitare interferenze esterne. Potrebbe esserci un appuntamento tra le parti, con il calciatore che andrebbe a firmare con il Napoli un accordo di cinque anni sulla base di un ingaggio da 1 milioni di euro a crescere poi negli anni”.