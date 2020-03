Gazzetta, Vernazza: "Da irresponsabili far giocare Napoli-Inter a porte aperte"

Tiene banco anche sui social la questione CoronaVirus e la discussione porte aperto o chiuse per gli stadi di calcio. Su Twitter scrive così Sebastiano Vernazza, firma della Gazzetta dello Sport: "Stiamo entrando in una fase molto critica, il virus si diffonde ovunque nel mondo e in Italia. Il motomondiale slitterà di un mese. È da irresponsabili far giocare a porte aperte o semiaperte Juve-Milan e Napoli-Inter di Coppa Italia".

Stiamo entrando in una fase molto critica, il #COVID19 si diffonde ovunque nel mondo e in Italia. Il #Motomondiale slitterà di un mese. È da irresponsabili far giocare a porte aperte o semiaperte #JuveMilan e #NapoliInter di #CoppaItalia #ripensateci — Sebastiano Vernazza (@SebVernazza) March 2, 2020