GdS, Schira: "Ibrahimovic tentato da un ritorno in Italia. Romagnoli? Situazione da tenere d'occhio"

Nicolò Schira, giornalista de La Gazzetta dello Sport ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli: "Parole Ibrahimovic? Nel calciomercato mai dire mai. A gennaio potrebbe essere intrigato dal tornare protagonista in Italia. Ancelotti e l'attaccante svedese hanno avuto un grande rapporto ai tempi del Psg ma il Napoli ha tanta abbondanza in avanti.



Panchina Milan? Pioli si accontenta di cifre più basse. Il Milan ha accarezzato di prendere Spalletti ma non c'è stato accordo tra l'Inter e il tecnico toscano. I rossoneri allora hanno puntato sull'ex Fiorentina, certo i tifosi sono in subbuglio.



Romagnoli in orbita Napoli? Si, sarà una situazione da tenere sott'occhio in estate. Se il Milan non va forte, sarà difficile trattenere Romagnoli per i rossoneri. Se il calciatore si affida a Raiola a maggior ragione potrebbe entrare nell'orbita azzurra".