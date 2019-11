Genk, l'ex tecnico Mazzù: "Berge? Napoli o Liverpool per lui sarebbero soluzioni meravigliose"

Felice Mazzù, ex tecnico del Genk esonerato negli ultimi giorni, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Domenica abbiamo perso contro una squadra che lottava per il titolo, la cosa non è piaciuta ai tifosi ed alla società che ha deciso di interrompere il rapporto con me. Champions? Si, credo passeranno Liverpool e Napoli, anche se è ancora possibile una sorpresa. Non so cosa stia succedendo a Napoli, ho letto che ci sono alcuni problemi, non se ci possano essere delle ripercussioni sulla Champions. Berge? Credo che sia un giocatore che può giocare in Ancelotti, gli piace giocare al pallone, ha una buona condizione fisica, bravo ragazzo e rispettoso. Ad oggi, però, credo che sia il Liverpool ad aver parlato con lui. Non mi ha detto quale squadre preferirebbe, ma sia Napoli che Liverpool per lui sarebbero soluzioni meravigliose".