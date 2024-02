Genoa, Bani: "Ho pessimi ricordi dell'ultima a Napoli, ma da lì siamo rinati"

Mattia Bani, difensore del Genoa, ha rilasciato un'intervista al Secolo XIX soffermandosi sul ritorno a Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mattia Bani, difensore del Genoa, ha rilasciato un'intervista al Secolo XIX soffermandosi sul ritorno a Napoli oltre un anno e mezzo dopo l'ultima volta. Nel maggio 2022 infatti il Grifone subì un pesante 3-0 contro gli azzurri, pagando con la retrocessione in Serie B. Proprio in quella partita, Bani scese in campo come titolare: "Ho tanti ricordi pessimi, non uno preciso. Ho avuto la sensazione che in quella giornata fosse racchiusa tutta la nostra annata, sofferta e complicata per tanti motivi".

A prescindere dall'amarezza del risultato e delle relative conseguenze, quel momento secondo Bani ha rappresentato anche una sorta di rinascita per il Genoa: "Tuttavia mi viene da dire che proprio quella giornata così amara è stata la rinascita del Genoa, da lì sono iniziati due anni veramente fantastici. Volevamo ritrovare subito la Serie A e ci siamo riusciti dopo un solo anno. Poi è arrivato questo campionato e abbiamo ottenuto dei risultati che a volte vengono dati come scontati. In realtà dietro c'è un grandissimo lavoro e tanto impegno da parte di tutti".