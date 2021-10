Genoa, Criscito: "Siamo forti, con noi il Napoli ha vinto solo alla fine"

Alla ripresa ci saranno 5 gare: Sassuolo, Torino, Spezia, Venezia ed Empoli. Sono le prossime cinque sfide a cui sarà atteso il Genoa. Il capitano rossoblu Domenico Criscito si è soffermato su questo nel corso di un’intervista a Tuttosport: "In realtà il Genoa è stato capace di mettere in difficoltà squadre come Napoli e Fiorentina. Se pensiamo alla gara con il Napoli, primo in classifica e imbattuto, con noi hanno vinto solo all'86°. Abbiamo dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, adesso però i punti iniziano a pesare e dovremo fare prestazioni importanti".