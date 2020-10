Genoa, il ds Faggiano: "Noi con due positivi siamo partiti per Napoli"

“Quella contro il Verona è stata una partita tirata, dobbiamo mettere fino in cascina a livello di punti e condizione fisica”. Così a Tuttomercatoweb il direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano.

Avete avuto tanti positivi al Covid. Il momento più difficile?

“Tanti calciatori che non potevano avere contatti con l’esterno. Non è stato facile. Devo fare un plauso a tutta la società, al dottore Gatto e al team manager. Le partite sono tutte complicate. In Serie A appena sbagli paghi. Siamo distratti da queste situazioni, positivi, negativi, debolmente positivi. Maran sta facendo i salti mortali”.

Il Napoli con due positivi non è partito contro la Juve. Il Genoa invece...

“Io con due positivi sono partito per Napoli. Delle altre squadre non parlo. Ognuno guarda in casa propria”.