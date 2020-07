Genoa, Nicola in conferenza: "Girano le scatole, meritavamo il pareggio! Napoli squadra più in forma..."

L'allenatore del Genova Davide Nicola, in conferenza stampa, ha analizzato la sconfitta patita per mano del Napoli di Gattuso: "Sono ampiamente soddisfatto, certo girano le scatole per come abbiamo preso il gol perché meritavamo il pareggio contro la squadra più in forma e con qualità assolute. Dopo un periodo di ambientamento, abbiamo fatto una prova da Genoa, con un baricentro alto, sviluppando gioco. Siamo straconvinti di poter far bene, di raggiungere l'obiettivo e dico sempre che 1 avanti o 2 dietro conta poco, ora abbiamo partite in cui ci giochiamo l'obiettivo e con prove come stasera... mi sono divertito, inizio a vedere il calcio che voglio proporre.

Udine? C'è stato carattere, poi a tratti abbiamo fatto qualcosa di buono, stasera per larghi tratti, soffrendo solo lo scambio posizionale, con interscambi di qualità sul gioco sugli esterni. Abbiamo tenuto giocatori in pressioni e li abbiamo tenuti lontani, poi in altri momenti ci veniva la preoccupazione di coprire ma nella ripresa dopo il pari ci siamo liberati e la prova è stata importante.

Ora per noi si aprono scontri importanti per il nostro obiettivo e dobbiamo avere questa rabbia e questo entusiasmo, non dovremo fare prove passive e solo ordinate".